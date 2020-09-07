▲ 網壇一哥祖高域擊球誤中司球員 被美網取消資格

美國網球公開賽周日繼續展開，網壇「一哥」祖高域（Novak Djokovic）意外被美網取消資格。祖高域疑在比賽期間發脾氣，擊球誤中底線女司線員，祖高域直接被美網賽會取消資格，祖高域無緣晉身8強。祖高域其後在社交平台Instagram就事件致歉。

祖高域周日在美網第4圈賽事，迎戰西班牙球手卡蘭路布斯達（Pablo Carreno Busta）。祖高域在首盤被打破發球局，落後6：5。

祖高域疑似因此發脾氣，他忽然在褲袋取出一個網球打向底線，卻意外擊中在他身後的女司線員的喉嚨。祖高域立即向司線員致歉，並作慰問。

美網賽會商討許久後，決定取消他的參賽資格。賽會指，根據賽例，由於祖高域是有意圖地在場內危險地或魯莽地擊球，並無視後果，故此決定取消他的參賽資格。由於祖高域在被美網賽會取消資格，其在今年美網的所有積分及獎金均被褫奪。

祖高域在Instagram就事件致歉，並指幸好被擊中的司線員無恙，形容會把事件當成教訓。

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責任編輯：林嘉莉