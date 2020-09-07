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【祖高域DQ】網壇一哥擊球誤中司線員 美網16強即時出局

環球社會熱點 12:21 2020/09/07

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網壇一哥祖高域擊球誤中司線員 被美網取消資格

祖高域（Novak Djokovic）意外被美國網球公開賽取消參賽資格，為美網歷來首位被取消資格的首號種籽。網壇「一哥」祖高域疑在比賽期間發脾氣，擊球誤中底線女司線員，結果罕有地被美網賽會直接取消資格，祖高域無緣晉身8強。祖高域其後在社交平台Instagram就事件致歉，稱自己絕非有意。

祖高域周日在美網16強賽事，迎戰西班牙球手卡蘭路布斯達（Pablo Carreno Busta）。祖高域在首盤被打破發球局，落後5：6。

祖高域被打破發球局後，疑似發脾氣，在褲袋取出發球所用的網球打向底線，卻未有看清前方，網球意外擊中底線的女司線員喉嚨。祖高域立即向司線員致歉，並作慰問。

雖然祖高域並非有意擊中司線員，但他在之前一局已有類似動作，而當時網球擊向圍牆，故美網賽會商討許久後，決定取消他的參賽資格。

賽會指，根據賽例，由於祖高域是有意圖地在場內危險地或魯莽地擊球，並無視後果，故此決定取消他的參賽資格。

由於祖高域在被美網賽會取消資格，其在今年美網的所有積分及獎金均被褫奪，並可能面對罰款。

祖高域在Instagram就事件致歉，並指幸好被擊中的司線員無恙，形容會把事件當成教訓。

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責任編輯：林嘉莉

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