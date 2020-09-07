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【石Sir午市閒談】滙豐、吉利、江西銅業、港交所、小米及阿里最新部署（立即觀看）

即市財經 12:51 2020/09/07

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恒生指數半日升13點，報24708點。期指應如何部署？今日焦點股有滙豐 （00005） 、吉利 （00175） 、江西銅業 （00358） 、港交所 （00388） 、藍籌新貴小米 （01810） 及阿里 （09988） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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欄名 : 石Sir午市閒談

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