  【網民熱話】大灣區退休策略 ：  買斗門樓平一半  「養車」享受自駕遊

有住過歐加澳等地的網友去年到珠海置業，準備在內地過退休生活。他選擇離珠海巿中心約20分鐘車程的斗門區置業，因當地樓價低一半，慳了50萬元，然後用慳出來的錢買車及車位，平日出入開車10分鐘到商場買日常所需外，有車也可以到處去，平日可以去珠海旅遊區如御溫泉浸溫泉遊玩，甚至計劃跨省旅遊。網民指內地養車比香港平。有網民指離珠海約30分鐘車程的金灣，該處車位售價約13萬元。

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民的內地退休策略，不一定住巿區，可以買遠一點的地方住，省下的錢買車。有甚他網民和議，不少人表示亦已在大灣區置業，並計劃上去退休。置業點如中山、珠海金灣、珠海斗門等，各有各好處。中山：消費水平比珠海低1/3，多香港退休人士聚居。珠海斗門：樓價比珠海巿中心平一半，社區乾淨，社區滿足日常所需。

有網友則指選擇大灣區退休是方便香港的仔女上來探望，亦有人指有大病時亦可以經24小時通關回東涌醫院就醫。

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