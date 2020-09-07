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【港交所股價】方星海：A股「牛短熊長」消失、加大ETF通　港交所照跌2%

即市財經 10:26 2020/09/07

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中國證監會副主席方星海指對外開放令A股「牛短熊長」正在消失。

中國證監會副主席方星海於周末的2020中國國際金融年度論壇上表示，中國資本市場對外開放令其質素提到提高，價值投資更加鞏固，市場價值更加合理，『中國股市「牛短熊長」正在消失』，為IPO常規化及投資者保護提供基礎。

方星海又指，中國將加快資本市場對外開放，包括加大ETF互聯互通、更開放商品期貨市場、為境外機構投資者提供股債的風險管理工具。同時，他強調要加強與境外監管機構的溝通，強化跨境上市公司審計監管及合作，打擊財務造假等行為。

雖然方星海續稱推進ETF互聯互通，港交所 （00388） 今早股價仍受累上周五美股弱勢，最新跌逾2%，新報372元，成交5.51億元。

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編輯：謝克迪

審計 互聯互通 中國證監會 商品 期貨 ETF 經濟

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