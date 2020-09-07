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【港股開市】恒指先跌後升　藍籌新貴小米續升中芯急插近15％　

股樓投資 10:02 2020/09/07

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上周五美股偏軟，道指跌159點，收報28133點。標指收報3426點，跌28點；納指則曾瀉半成，最終收報11313點，跌144點。恒指今早低開74點，開報24621點。不過其後很快掉頭向上，曾升近200點，截至10時則倒升約100點。

藍籌新貴阿里巴巴 （09988）  、藥明生物 （02269） 向下，不過同樣跌不足1%。小米 （01810）則倒升，暫升近1%。騰訊 （00700） 及美團（03690）變動亦不大，暫升跌不足1%。

另一隻科技股則成今日異動股，有傳或遭列入美國貿易黑名單的中芯國際（03690），開市即裂口急跌，暫仍跌近15%。

新股農夫山泉（ 09633） 公布配發結果，發行價為21.5元，一手中籤率12%，認購150手始獲一手。

港股通名單今日公布，獲納入的信達生物 （01801） 升12%，曾高見59.1元。另外，同獲納入港股通的鷹君 （00041） 亦升2.5%；九毛九 （09922） 升近一成%。

香港港視8月份訂單總商品交易額（GMV）5.36億元，按年增1.26倍、不過按月則跌13.5%。港視 （01137） 暫跌6%。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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