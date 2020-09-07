表揚授權業及創意產業專才成就 「香港授權業大獎2020」接受報名

香港的文化及創意產業近年發展蓬勃，不少知名品牌以至授權項目更成功拓展海外市場，深受各地人士鍾愛。為了表揚本港成就卓越的授權業及創意產業從業員及企業，亞洲授權業協會在香港特別行政區政府「創意香港」（下稱「創意香港」）的贊助下，今年再度舉辦「香港授權業大獎」，藉此推動香港授權業及創意產業的持續發展。

配合新一屆大獎開始接受報名，大會於本周一（31日）於網上舉行了現場直播的「香港授權業大獎 2020啟動儀式 暨 授權與創意產業講座」，並由「創意香港」助理總監袁賽芳擔任主禮嘉賓。亞洲授權業協會創會會長陳立邁博士更親臨現場，參與直播，為「香港授權業大獎2020」揭開序幕，並同場公布今屆5項大獎及2個培訓課程的詳情。

大獎廣受業界認同

在啟動儀式上，「創意香港」助理總監袁賽芳透過短片，感謝亞洲授權業協會再度主辦「香港授權業大獎」（下稱大獎），以鼓勵本地創意產業善用授權開拓更多商機。而陳立邁博士則喜見歷屆大獎獲業界鼎力支持及積極參與，反映大獎得到廣泛的認同及肯定。

「大獎一向以鼓勵及培育本地設計師為己任，當中的『最佳香港新晉授權品牌獎』及『最佳香港原創授權角色設計獎』，便是分別表揚設計師在授權業的卓越成就，以及新晉設計師在原創授權角色設計方面的潛質。過往不少得獎項目及設計在多方面均取得佳績，造就業界開拓國際市場，並在不同的產品及媒界領域上大放異彩。」陳立邁博士說。

培訓課程現正接受報名

疫情為不同行業帶來極大挑戰，就連授權與創意產業亦不例外，而為支援本地業界跨過「疫」境，陳立邁博士透露，亞洲授權業協會近期開辦了不同的培訓課程，讓業界能自我增值，為隨時出現的機遇做好準備。「本港有不少優秀創作可發展授權業務，但由於很多創作者也是一人身兼數職，即使懂得如何建立品牌，也未必清楚了解授權的方式和重要性。」

▲ 亞洲授權業協會創會會長陳立邁博士

陳立邁博士舉例指出，一件優秀的作品如插畫，可能適用於指定的產品上，但由於只有固定的樣式，故未必適合跨產品、跨平台使用，更遑論因此而發展出一門生意，令有關作品發揮更大的價值。

為使業界了解如何提升作品的吸引力，以至建立品牌及進行授權銷售，亞洲授權業協會在「創意香港」的贊助下，再度舉辦兩個針對授權業常用技巧的課程，分別為《設計指南培訓課程》及《授權銷售技巧培訓課程》。前者已率先於今年8月1日以線上教學形式開課，而後者則訂於10月10日開課（報名網址： https://forms.gle/c4UaMi1caePNch7v5）。兩項課程的對象均以本地設計師、新晉 IP 持有人及授權業界其他人士為主。

網上講座邀業界分享抗逆心得

隨着新一屆大獎正式啟動，大會同日於網上舉行了「授權與創意產業講座」，並邀得瑞華行董事總經理呂瑞華、廣州潮昇動漫科技有公司行政總裁陸少龍、Chiilaku Limited聯合創辦人陳奕禮，以及林皮工作室創辦人林皮，分享從事授權及創意產業的經驗，並由亞洲動畫多媒體有限公司行政總裁兼亞洲授權業協會董事錢國棟擔任問答環節的主持人。

問及疫情對業界的影響，兩位講者陳奕禮與林皮均直言其生意大受打擊，不少去年已定下的本地及海外項目均須暫緩展開，惟二人相信逆境總會過去，故現階段除了積極爭取曝光機會外，亦會趁機重新調整授權業務重點，以迎接未來的機遇。

▲ 「疫情下生意驟減，業界可善用這段時間拓展新的發展空間，爭取更多曝光機會。」 林皮工作室創辦人林皮

▲ 「持續創新是在授權與創意產業邁向成功的關鍵，故業界在疫情下也要維持最佳狀態，以便疫情過去後能令業務迅速重上軌道。」 Chiilaku Limited聯合創辦人陳奕禮

「香港授權業大獎2020」資訊

「香港授權業大獎2020」現正接受報名，截止日期為2020年9月25日（星期五）晚上11時59分。大會將於2021年1月12日在「香港國際授權展2021」期間，舉行頒獎典禮。

今屆大奬設有5個獎項，分別為「最佳香港授權品牌獎」、「最佳被授權商獎」、「最佳授權宣傳活動獎」、「最佳香港新晉授權品牌獎」，以及「最佳香港原創授權角色設計獎」，其中入選「最佳香港原創授權角色設計奬」最後5強的原創角色，將獲大會免費製作產品樣本和塑像，在2021年1月11至13日舉行的「香港國際授權展2021」（下稱授權展）中展出，而獲金獎的原創角色更會獲製作成人偶，參加授權展的人偶巡遊環節，藉此展示及推廣金獎原創角色的形象。而其他4個獎項的得奬作品，同樣會在授權展中展出。

有關「香港授權業大獎 2020」的詳情及報名表格，請到此網站參閱及下載：www.hklicensingawards.hk

免責聲明：香港特別行政區政府創意香港僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或特別行政區建議，均不代表香港特別行政區政府、商務及經濟發展局通訊及創意產業科、創意香港、創意智優計劃秘書處或創意智優計劃審核委員會的觀點。

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