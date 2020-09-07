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【中芯國際】中芯國際大跌17%失20元 華虹上海復旦同挫半成

股樓投資 10:30 2020/09/07

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上周末，外電傳出華府考慮把晶片製造商中芯(00981)列入貿易黑名單。中芯今早急挫，低開逾15%,險守20元。截至10時報19.66元跌17%。其A股則大跌8.1%報60.9元人民幣。

【中芯國際】傳被白宮考慮列入貿易黑名單 中芯國際下周或下試20元 詳情請看 [下一頁]

【華為風暴】華為麒麟晶片將成絕響 余承東：無法自行生產晶片是教訓  詳情請看[ 下一頁]

 華府可能對中芯出手的傳聞亦拖累其他晶片股集體下跌，華虹(01347)跌5%報27.7元，上海復旦(01385)跌4.7%報16.2元。

據悉國防部正在與其他部門合作，以確定是否針對中芯採取行動。萬一中芯被列入黑名單，美國的供應商將需要申請特別許可才能向其出口原料。中芯及後發表聲明指，任何有關中芯國際涉軍的報道均為不實，公司對此亦感到震驚和不解，並強調其產品及服務皆用於民用和商用。

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撰文 : 李尚毅

上海復旦（01385） 華虹半導體（01347） 中芯國際（00981） 經濟

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