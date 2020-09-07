【英鎊領跌】約翰遜將脫歐談判限期定在10月15日　英鎊兌港元跌至10.2算

▲ 英國在1月31日脫離歐盟，雙方去年底簽訂的過渡期協議，訂明雙方尋求在今年12月31日前訂立自由貿易協定。

英國首相約翰遜表示，英國已將與歐盟達成貿易協議的最後期限定在10月15日，倘若該日之前無法達成協議，雙方同意接受有關現實，為無協議作好準備。在G10貨幣中，英鎊領跌，英鎊兌美元現跌0.4%，現報1.3222；英鎊兌港元報10.24算。

英國在1月31日脫離歐盟，雙方去年底簽訂的過渡期協議，訂明雙方尋求在今年12月31日前訂立自由貿易協定。不過，英國與歐盟自今年初開始舉行談判以來，進展一直緩慢，英國堅持實施國家援助及在捕魚領域上擁有完全自治權，而令談判陷入僵局，最新一輪談判將於周二舉行。

根據約翰遜辦公室周日發表的聲明，約翰遜將向歐盟表示，如果沒有達成任何協議，英國將與歐盟建立類似與澳洲的貿易關係，屆時英國將能完全控制法律及捕魚水域。在這種情況下，英國將願意在航班、貨車運輸及科學合作等實際問題與歐盟進行合作。

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編輯：吳敏芳

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