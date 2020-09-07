澳洲海關為何「下狠手」？銷毀14.7萬港元名牌手袋

一名澳洲貴婦上網花了1.9萬美元（約14.7萬港元）買入法國聖羅蘭（Saint Laurent)鱷魚皮手袋，由於鱷魚皮製品受管制，她已取得手袋的歐洲出口證，但手袋寄去澳洲柏斯（Perth）海關時被指違反野生動物貿易條例，手袋立即被充公，

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澳洲海關指鱷魚皮製品不是不可以入口，但要事前申請批准，該申請要付約400元港元費用，澳洲貴婦有為手袋申請歐洲出口證，但沒有申請澳洲入口證。澳洲官員指網購受管制動物製成品，長遠威脅瀕危動物。而被充公的名貴手袋，將會被銷毀，十多萬手袋化為烏有。而貴婦可能要被起訴，面對最高10年監禁及125萬港元罰款。

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責任編輯：鄭靜珊