【恒大股價】恒大全國樓盤7折　「金九銀十」目標銷售千億人幣　

▲ 內媒報道，恒大「金九銀十」兩個月的目標銷售額高達1000億元人幣。

內地傳媒報道，恒大 （03333） 昨日（6日）召開集團營銷大會，主席許家印在會上宣布，自9月7日起至10月8日，恒大將開展新一輪促銷活動，全國樓盤全綫7折，並透露「金九銀十」兩個月的銷售額要衝刺1000億元（人民幣，下同）。

據悉，恒大將下放權限，給予恒大總部和地區公司部門負責人以上領導額外96折的簽批權限。另外，恒大將加大推新貨力度，包括開盤40多個新項目。

恒大周一早市股價反覆，半日跌1.3%，暫報16.72元，成交5090萬元。

恒大在今年2月13日起宣布旗下全國所有樓盤實施網上購房，並推出史無前例力度的購房促銷活動。

在恒大中期業績發布會上，副主席、總裁夏海鈞透露，今年下半年恒大還有9000萬平方米的可銷售貨量將推出市場。

今年首8個月，恒大累計合約銷售金額約達4506.2億元，較去年同期增長約21.8%；累計合約銷售面積4934.3萬平方米，較去年同期增長約42.9%。恒大今年全年銷售目標6500億元。

相關文章：

【摩笛警告】大摩指內地明確「三條紅線」收緊房企融資 點名三大內房股踩線

【內房數據】綠城中國上月合約銷售按年漲49% 一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱



成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記



八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳