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【恒大股價】恒大全國樓盤7折　「金九銀十」目標銷售千億人幣　

即市財經 12:10 2020/09/07

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內媒報道，恒大「金九銀十」兩個月的目標銷售額高達1000億元人幣。

內地傳媒報道，恒大 （03333） 昨日（6日）召開集團營銷大會，主席許家印在會上宣布，自9月7日起至10月8日，恒大將開展新一輪促銷活動，全國樓盤全綫7折，並透露「金九銀十」兩個月的銷售額要衝刺1000億元（人民幣，下同）。

據悉，恒大將下放權限，給予恒大總部和地區公司部門負責人以上領導額外96折的簽批權限。另外，恒大將加大推新貨力度，包括開盤40多個新項目。

恒大周一早市股價反覆，半日跌1.3%，暫報16.72元，成交5090萬元。

恒大在今年2月13日起宣布旗下全國所有樓盤實施網上購房，並推出史無前例力度的購房促銷活動。

在恒大中期業績發布會上，副主席、總裁夏海鈞透露，今年下半年恒大還有9000萬平方米的可銷售貨量將推出市場。

今年首8個月，恒大累計合約銷售金額約達4506.2億元，較去年同期增長約21.8%；累計合約銷售面積4934.3萬平方米，較去年同期增長約42.9%。恒大今年全年銷售目標6500億元。

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編輯：吳敏芳

 

 

香港股票 中國恒大（03333） 許家印 恒大

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