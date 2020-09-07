【港股市況】恒生指數半日升13點　友邦升近4%領市中芯國際挫近兩成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五下跌，紓困方案未見實質進展，道指反覆跌159點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約47點，恒指料開報24648點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 正式納入恒指成分股，可留意今早相關股份表現。另外，農夫山泉（ 09633） 公布招股結果，一手中籤率12%。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升13點，中午收報24708點。恒生科技指數半日收報7334點，跌253點或3.3%。主板成交944億元。友邦 （01299） 撐市，股價升3.8%。恒指新貴個別發展，小米 （1810） 升1.2%。中芯國際 （00981） 逆市挫近2成。

【11：51】小米 （01810） 升幅擴大至1.6%，高見25元。

【11：45】恒生指數於中午收市前靠穩，升約10點，報24705點。

【11：38】中芯國際 （00981） 挫2成，低見18.78元。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌近0.2%；深證跌0.7%；創業板指跌近1.2%。

【11：19】本港地產股普遍向上，其中遭剔出藍籌的信置 （00083） 升2.8%；新世界 （00017） 升1.1%；長實 （01113） 升1.7%；恒地 （00012） 升0.3%；新地 （00016） 跌0.4%。

【11：17】港股反覆轉升約40點，小米 （01810） 升0.2%，報24.55元；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；藥明生物 （02269） 跌1.1%。

【11：11】高銀金融 （00981） 上周五下午復牌急升後，股價今早回吐逾18%，低見18.78元。

【11：07】內銀逆市靠穩，建行 （00939） 、工行 （01398） 升0.2%；中行 （03988） 升1.2%；農行 （01288） 升0.4%。

【11：03】以人民幣計，中國8月出口按年升11.6%，預期為升12.4%；中國8月進口按年跌0.5%，預期升6.1%。

【11：01】中興通訊 （00763） 跌半成，低見19.7元。外電報道指，美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，美國鄉村地區的通訊網絡商已向政府呈報替換華為及中興設備所需的成本，預料高達約18.37億美元（約143.29億港元）。

【中美關係】FCC要求美鄉村地區網絡商替換華為、中興設備 料花費143億

【10：57】南方恒生科技 （03033） 、恒生科技ETF （03032） 及華夏恒生科技 （03088） 齊跌逾4%。恒生科技指數跌309點或4.1%，報7278點。

【10：53】友邦 （01299） 個股貢獻90點。藍籌新貴小米拖累大市24點，阿里巴巴則拖低大市14點。

【10：51】大市反覆偏軟，恒生指數跌約45點。

【10：48】消息指蘋果將於美國時間周二發新聞稿，市場預期可能發布新產品或發布會時間，惟手機孖寶隨市向下，舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 均跌逾2%。

【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿 宣布新產品定發布會日期？

【10：42】比亞迪電子 （00285） 破頂高見42元後，股價倒跌逾7%，低見37.6元。

【10：28】恒生科技指數跌260點或3.4%，報7327點。

【10：26】南航 （01055） 升逾4%；東航 （00670） 升逾5%；國航 （00753） 升逾3%。中國文化和旅遊部部長的胡和平表示，正編制的旅遊業「十四五」規劃，將以「高質量發展」為主線，謀劃推出一批重大政策、會根據疫情變化，在確保安全前提下，有序恢復旅遊市場，利用信息科技推廣預約、限量、錯峰出游，提升旅遊的發展質素。

【10：22】美團點評 （03690） 跌逾4%，試穿250元水平。

【10：18】成為國指成份股的美團點評 （03690） 跌幅擴大至3%，低見251.8元。

【10：15】港股早段轉跌，恒生指數跌約15點，報24681點。

【10：14】中芯國際 （00981） 低開15%後續向下，最新跌幅擴大至近18%，低見19.4元。

【10：10】ATMX 4股向下，阿里巴巴 （09988） 跌近1%；騰訊 （00700） 跌0.＿5%；美團點評 （03690） 跌2.1%；小米 （01810） 跌0.2%。

【10：07】中國飛鶴 （06186） 升逾2%，高見17.12元；原生態牧業 （01431） 破頂高見0.66元後，倒跌逾3%，低見0.59元。中國飛鶴斥資最多30.7億元，全面收購原生態牧業 ，並註銷所有尚未行使購股權。

中國飛鶴斥30.7億全購原生態牧業 加強嬰幼兒配方奶粉市場地位

【10：05】港股升幅收窄至約50點，恒生指數報24746點。

【09：56】圓通速遞國際 （06123） 第2日回調，股價再跌逾7%，低見5.3元。

【09：55】本地銀行股向上，中銀香港 （02388） 升逾2%；恒生 （00011） 、渣打 （02888） 升逾1%；滙豐 （00005） 升近0.2%。

【09：49】大市升勢略為回順，恒生指數升約140點，報24837點。

【09：46】除友邦 （01299） 外，另一金融股滙豐 （00005） 亦升1%，高見33.55元。

【09：45】新加坡美食控股 （08496） 未止瀉，股價再跌逾2成，低見1.08元。

【09：42】友邦 （01299） 股價升逾4%，高見81.5元，帶動大市轉升約200點。

【09：41】恒指新貴個別發展，阿里巴巴 （09988） 轉升近0.2%；小米 （01810） 跌0.2%；藥明生物 （02269） 跌0.7%。

【09：40】恒生指數升幅擴大至逾100點，恒指升126點，報24821點。

【09：39】港視 （01137） 跌逾3%，低見12.58元。港視8月份訂單總商品交易額（GMV）5.36億元，按年增1.26倍、按月則跌13.5%。

【HKTVmall】港視8月GMV按年再增1.2倍 月活躍用戶企穩140萬以上

【09：38】港股早段倒升，恒生指數升約60點，報24757點。

【09：32】信達生物 （01801） 升逾12%，高見59.1元，信達生物納入港股通名單今日起生效。另外，同獲納入港股通的鷹君 （00041） 亦升近3%；九毛九 （09922） 升逾6%。

【09：20】恒指低開74點，開報24621點。藍籌新貴阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、藥明生物 （02269） 向下，中芯國際挫逾15%。

傳美國考慮將中芯列貿易黑名單 中芯：願與美國各政府部門溝通化解歧見

【09：13】即月期指開報24679點，升9點。

【09：03】人行今日開展1000億元人民幣逆回購操作，800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放200億元人民幣。

【08：54】恒指黑期跌約146點，報24655點，道指期貨升45點，報28119點。

【08：50】吉利汽車 （00175） 公布8月銷售數據，總銷量為11.34萬輛，按年增長12%，按月則升8%。

吉利8月總銷量11.34萬輛 按年增長12%

【07：30】農夫山泉（ 09633） 公布配發結果，發行價為21.5元，一手中籤率12%，認購150手始獲一手。

【07：30】道指上周五跌159點或0.6%，報28133點。標指收報3426點，跌28點或0.8%；納指曾瀉半成，收報11313點，跌144點。

港股ADR收報24648點，跌47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報33.13元，升0.03元或0.08%。騰訊 （00700） ADR折合報519.67元，升1.67元或0.3%。恒指夜期收報24654點，跌16點，低水41點。

道指上周五跌159點港股ADR跌47點 油價跌逾3%

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責任編輯︰梁浩碩