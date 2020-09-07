【港股市況】恒生指數升幅收窄　ATMX逆市跌美團點評跌2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五下跌，紓困方案未見實質進展，道指反覆跌159點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約47點，恒指料開報24648點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 正式納入恒指成分股，可留意今早相關股份表現。另外，農夫山泉（ 09633） 公布招股結果，一手中籤率12%。

焦點新聞︰

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【新股IPO】凍資王農夫山泉明掛牌 環球科技股調整會否影響上市表現？

即市走勢︰

【10：15】港股早段轉跌，恒生指數跌約15點，報24681點。

【10：14】中芯國際 （00981） 低開15%後續向下，最新跌幅擴大至近18%，低見19.4元。

【10：10】ATMX 4股向下，阿里巴巴 （09988） 跌近1%；騰訊 （00700） 跌0.＿5%；美團點評 （03690） 跌2.1%；小米 （01810） 跌0.2%。

【10：07】中國飛鶴 （06186） 升逾2%，高見17.12元；原生態牧業 （01431） 破頂高見0.66元後，倒跌逾3%，低見0.59元。中國飛鶴斥資最多30.7億元，全面收購原生態牧業 ，並註銷所有尚未行使購股權。

中國飛鶴斥30.7億全購原生態牧業 加強嬰幼兒配方奶粉市場地位

【10：05】港股升幅收窄至約50點，恒生指數報24746點。

【09：56】圓通速遞國際 （06123） 第2日回調，股價再跌逾7%，低見5.3元。

【09：55】本地銀行股向上，中銀香港 （02388） 升逾2%；恒生 （00011） 、渣打 （02888） 升逾1%；滙豐 （00005） 升近0.2%。

【09：49】大市升勢略為回順，恒生指數升約140點，報24837點。

【09：46】除友邦 （01299） 外，另一金融股滙豐 （00005） 亦升1%，高見33.55元。

【09：45】新加坡美食控股 （08496） 未止瀉，股價再跌逾2成，低見1.08元。

【09：42】友邦 （01299） 股價升逾4%，高見81.5元，帶動大市轉升約200點。

【09：41】恒指新貴個別發展，阿里巴巴 （09988） 轉升近0.2%；小米 （01810） 跌0.2%；藥明生物 （02269） 跌0.7%。

【09：40】恒生指數升幅擴大至逾100點，恒指升126點，報24821點。

【09：39】港視 （01137） 跌逾3%，低見12.58元。港視8月份訂單總商品交易額（GMV）5.36億元，按年增1.26倍、按月則跌13.5%。

【HKTVmall】港視8月GMV按年再增1.2倍 月活躍用戶企穩140萬以上

【09：38】港股早段倒升，恒生指數升約60點，報24757點。

【09：32】信達生物 （01801） 升逾12%，高見59.1元，信達生物納入港股通名單今日起生效。另外，同獲納入港股通的鷹君 （00041） 亦升近3%；九毛九 （09922） 升逾6%。

【09：20】恒指低開74點，開報24621點。藍籌新貴阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、藥明生物 （02269） 向下，中芯國際挫逾15%。

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【09：13】即月期指開報24679點，升9點。

【09：03】人行今日開展1000億元人民幣逆回購操作，800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放200億元人民幣。

【08：54】恒指黑期跌約146點，報24655點，道指期貨升45點，報28119點。

【08：50】吉利汽車 （00175） 公布8月銷售數據，總銷量為11.34萬輛，按年增長12%，按月則升8%。

吉利8月總銷量11.34萬輛 按年增長12%

【07：30】農夫山泉（ 09633） 公布配發結果，發行價為21.5元，一手中籤率12%，認購150手始獲一手。

【07：30】道指上周五跌159點或0.6%，報28133點。標指收報3426點，跌28點或0.8%；納指曾瀉半成，收報11313點，跌144點。

港股ADR收報24648點，跌47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報33.13元，升0.03元或0.08%。騰訊 （00700） ADR折合報519.67元，升1.67元或0.3%。恒指夜期收報24654點，跌16點，低水41點。

道指上周五跌159點港股ADR跌47點 油價跌逾3%

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責任編輯︰梁浩碩