【港股市況】恒生指數低開74點　中芯國際挫15%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五下跌，紓困方案未見實質進展，道指反覆跌159點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約47點，恒指料開報24648點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 正式納入恒指成分股，可留意今早相關股份表現。另外，農夫山泉（ 09633） 公布招股結果，一手中籤率12%。

焦點新聞︰

【新股IPO】農夫山泉9633獲70.75萬人認購 凍資6777億成凍資王 超購1147倍 一手中籤率12%

【新股IPO】凍資王農夫山泉明掛牌 環球科技股調整會否影響上市表現？

即市走勢︰

【09：32】信達生物 （01801） 升逾12%，高見59.1元，信達生物納入港股通名單今日起生效。另外，同獲納入港股通的鷹君 （00041） 亦升近3%；九毛九 （09922） 升逾6%。

【09：20】恒指低開74點，開報24621點。藍籌新貴阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、藥明生物 （02269） 向下，中芯國際挫逾15%。

傳美國考慮將中芯列貿易黑名單 中芯：願與美國各政府部門溝通化解歧見

【09：13】即月期指開報24679點，升9點。

【09：03】人行今日開展1000億元人民幣逆回購操作，800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放200億元人民幣。

【08：54】恒指黑期跌約146點，報24655點，道指期貨升45點，報28119點。

【08：50】吉利汽車 （00175） 公布8月銷售數據，總銷量為11.34萬輛，按年增長12%，按月則升8%。

吉利8月總銷量11.34萬輛 按年增長12%

【07：30】農夫山泉（ 09633） 公布配發結果，發行價為21.5元，一手中籤率12%，認購150手始獲一手。

【07：30】道指上周五跌159點或0.6%，報28133點。標指收報3426點，跌28點或0.8%；納指曾瀉半成，收報11313點，跌144點。

港股ADR收報24648點，跌47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報33.13元，升0.03元或0.08%。騰訊 （00700） ADR折合報519.67元，升1.67元或0.3%。恒指夜期收報24654點，跌16點，低水41點。

道指上周五跌159點港股ADR跌47點 油價跌逾3%

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責任編輯︰梁浩碩