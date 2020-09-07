  • 28°C
香港時間 : 2020907日 (一) 09:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股市況】恒生指數低開74點　中芯國際挫15%（不斷更新）

即市財經 09:37 2020/09/07

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五下跌，紓困方案未見實質進展，道指反覆跌159點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約47點，恒指料開報24648點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 正式納入恒指成分股，可留意今早相關股份表現。另外，農夫山泉（ 09633） 公布招股結果，一手中籤率12%。

焦點新聞︰

【新股IPO】農夫山泉9633獲70.75萬人認購　凍資6777億成凍資王　超購1147倍 一手中籤率12%

【新股IPO】凍資王農夫山泉明掛牌　環球科技股調整會否影響上市表現？

即市走勢︰

【09：32】信達生物 （01801） 升逾12%，高見59.1元，信達生物納入港股通名單今日起生效。另外，同獲納入港股通的鷹君 （00041） 亦升近3%；九毛九 （09922） 升逾6%。

【09：20】恒指低開74點，開報24621點。藍籌新貴阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、藥明生物 （02269） 向下，中芯國際挫逾15%。

傳美國考慮將中芯列貿易黑名單　中芯：願與美國各政府部門溝通化解歧見

【09：13】即月期指開報24679點，升9點。

【09：03】人行今日開展1000億元人民幣逆回購操作，800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放200億元人民幣。

【08：54】恒指黑期跌約146點，報24655點，道指期貨升45點，報28119點。

【08：50】吉利汽車  （00175）  公布8月銷售數據，總銷量為11.34萬輛，按年增長12%，按月則升8%。

吉利8月總銷量11.34萬輛　按年增長12%

【07：30】農夫山泉（ 09633） 公布配發結果，發行價為21.5元，一手中籤率12%，認購150手始獲一手。

【07：30】道指上周五跌159點或0.6%，報28133點。標指收報3426點，跌28點或0.8%；納指曾瀉半成，收報11313點，跌144點。

港股ADR收報24648點，跌47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報33.13元，升0.03元或0.08%。騰訊 （00700） ADR折合報519.67元，升1.67元或0.3%。恒指夜期收報24654點，跌16點，低水41點。

道指上周五跌159點港股ADR跌47點　油價跌逾3%

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 信達生物（01801） 藍籌股 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） ADR 期貨 恒指夜期 藥明生物（02269） 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【配股潮】環能國際折讓14%配售9000萬股

下一篇文章

【中芯股價】傳美國考慮將中芯列貿易黑名單　中芯低開15%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【趣話財經】農夫山泉上市熱爆　細數今年新股凍資王表現（iMoney專題）
【趣話財經】農夫山泉上市熱爆　細數今年新股凍資王表現（iMoney專題）
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【國泰危機】國泰「飛機餐」外賣愈做愈大　下周擴東涌服務至迎東邨、東環（第二版）
【國泰危機】國泰「飛機餐」外賣愈做愈大　下周擴東涌服務至迎東邨、東環（第二版）
【新股IPO】農夫山泉9633獲70.75萬人認購　凍資6777億成凍資王　超購1147倍 一手中籤率12%
【新股IPO】農夫山泉9633獲70.75萬人認購　凍資6777億成凍資王　超購1147倍 一手中籤率12%
【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世
【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世