  • 31°C
香港時間 : 2020907日 (一) 17:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【車股銷量】一文看清車股8月銷量　比亞迪新能源車跌9%、吉利增長12%

即市財經 16:54 2020/09/07

分享：

吉利8月總銷量11.34萬輛　按年增長12%

內地汽車股陸續公布8月成績表，吉利 （00175） 8月銷量按月、按年都重拾增長，比亞迪 （01211） 新能源車未止跌，8月銷售再跌9%，但傳統汽車帶動令總銷量保持增長。

比亞迪：8月新能源車按年跌9%　按月微增1%
（更新時間：9月7日）

比亞迪公布，8月新能源汽車銷量按年跌9%至1.53萬輛，按月就升1.2%。當中，純電動車銷售佔9,414輛，按年跌41%，按月也少一成，但期內商用車銷量升一倍至1274輛，減輕跌幅。

傳統燃油汽車，比亞迪8月賣出2.15萬輛，按年增11%、按月增32%。單月汽車總銷量為3.68萬輛，按年增2%，按月增17%。

總結首8個月，比亞迪新能源汽車銷量為9.11萬輛，按年跌49%。汽車總銷量22.7萬輛，按年少23%。

比亞迪8月新能源車動力電池和儲能電池裝機總量為0.949GWh，按月少一成，年內累計共5.813GWh。

吉利：8月銷量按年回升12%　按月增8%
（更新時間：9月7日）

吉利汽車公布，8月總銷量為11.34萬輛，按年增長12%，按月則升8%。當中，6609輛為新能源和電氣化汽車。期內集團出口量按年增長約97%，至6322輛。中國市場的總銷量為10.71萬輛，按年增長9%。

首8個月，吉利年內總銷量為74.91萬輛，按年減少約11%，並達至全年經修訂銷量目標132萬輛的57%。

同期，集團領克品牌汽車的總銷量為1.71萬輛，按年增長約56%，並創下該品牌歷史最高月銷量。

相關文章：

【吉利回A】吉利科創板審核「已問詢」　擬籌200億人幣（第四版）

【吉利業績】吉利少賺44%降銷售目標6%　股價跌逾6%　管理層：使用CMA平台提高定價（第二版）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 吉利汽車（00175）

上一篇文章

【港版納指】中芯國際權重增至上限即急跌　恒生科指ETF齊跌半成

下一篇文章

【新股IPO】福祿控股2101首日孖展暫錄15.4億元　超購16.3倍（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股市況】友邦升近6%恒指仍跌105點　新經濟股受壓科指跌逾4%（不斷更新）
【港股市況】友邦升近6%恒指仍跌105點　新經濟股受壓科指跌逾4%（不斷更新）
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】農夫山泉暗盤追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】農夫山泉暗盤追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜