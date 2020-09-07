【車股銷量】一文看清車股8月銷量　比亞迪新能源車跌9%、吉利增長12%

▲ 吉利8月總銷量11.34萬輛 按年增長12%

內地汽車股陸續公布8月成績表，吉利 （00175） 8月銷量按月、按年都重拾增長，比亞迪 （01211） 新能源車未止跌，8月銷售再跌9%，但傳統汽車帶動令總銷量保持增長。

比亞迪：8月新能源車按年跌9% 按月微增1%

（更新時間：9月7日）

比亞迪公布，8月新能源汽車銷量按年跌9%至1.53萬輛，按月就升1.2%。當中，純電動車銷售佔9,414輛，按年跌41%，按月也少一成，但期內商用車銷量升一倍至1274輛，減輕跌幅。

傳統燃油汽車，比亞迪8月賣出2.15萬輛，按年增11%、按月增32%。單月汽車總銷量為3.68萬輛，按年增2%，按月增17%。

總結首8個月，比亞迪新能源汽車銷量為9.11萬輛，按年跌49%。汽車總銷量22.7萬輛，按年少23%。

比亞迪8月新能源車動力電池和儲能電池裝機總量為0.949GWh，按月少一成，年內累計共5.813GWh。

吉利：8月銷量按年回升12% 按月增8%

（更新時間：9月7日）

吉利汽車公布，8月總銷量為11.34萬輛，按年增長12%，按月則升8%。當中，6609輛為新能源和電氣化汽車。期內集團出口量按年增長約97%，至6322輛。中國市場的總銷量為10.71萬輛，按年增長9%。

首8個月，吉利年內總銷量為74.91萬輛，按年減少約11%，並達至全年經修訂銷量目標132萬輛的57%。

同期，集團領克品牌汽車的總銷量為1.71萬輛，按年增長約56%，並創下該品牌歷史最高月銷量。

相關文章：

【吉利回A】吉利科創板審核「已問詢」 擬籌200億人幣（第四版）

【吉利業績】吉利少賺44%降銷售目標6% 股價跌逾6% 管理層：使用CMA平台提高定價（第二版）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱



成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記



八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看



責任編輯︰梁浩碩