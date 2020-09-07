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【疫情焦點】全球累計逾2732萬確診　美國累計646萬

即市財經 08:32 2020/09/07

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【疫情焦點】全球累計逾2732萬確診　美國累計646萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月7日早上8時25分，全球累計27,327,829宗新冠肺炎確診病例，較上日增加116,445宗。累計887,631死亡個案，較上日增加2,194宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 19,643 6,466,233 193,255
意大利 0 277,634 35,541
西班牙 0 517,133 29,418
法國 0 347,268 30,730
德國 467 251,728 9,401
中國 12 85,134 4,634
香港 0 4,879（確診/疑似） 97

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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