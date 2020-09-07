【疫情焦點】全球累計逾2732萬確診　美國累計646萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月7日早上8時25分，全球累計27,327,829宗新冠肺炎確診病例，較上日增加116,445宗。累計887,631死亡個案，較上日增加2,194宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|19,643
|6,466,233
|193,255
|意大利
|0
|277,634
|35,541
|西班牙
|0
|517,133
|29,418
|法國
|0
|347,268
|30,730
|德國
|467
|251,728
|9,401
|中國
|12
|85,134
|4,634
|香港
|0
|4,879（確診/疑似）
|97
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩