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【Tesla股價】大熱倒灶未獲納入標指成分股　Tesla盤後挫逾6%

即市財經 08:28 2020/09/07

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【Tsla股價】大熱倒灶未獲納入標指成分股　Tesla盤後挫逾6%

標普道瓊斯指數公司上周五收市後公布，標指納入網路零售商Etsy（ETSY.US）、醫療技術公司Catalent（CTLY.US）及半導體製造商Teradyne（TER.US），剔走H&R Block（HRB.US）、Coty （COTY.US）及Kohl's（KSS.US）。至於被視為大熱門的特斯拉Tesla（TSLA.US），並未獲納入標指成份股。

Tesla股價盤後挫近6.5%，報391.25美元。至於Etsy、Catalent、Teradyne盤後分別升5.7%、1.2%及1.7%。

市場原先預期，連續4個季度錄得盈利的Tesla，可望獲納入標指成分股，刺激Tesla股價自公布季績後，股價累升逾30%。不過，即使一家公司符合標準以及其他規定，也不能保證獲納入標指成分股，仍需要得到標普道瓊指數委員會的同意。

根據標普道瓊指數公司，以標普500指數為基準的資產規模超過11.2萬億美元，其中指數基金總資產約為4.6萬億美元，意味被選入標指成份股，會吸引追蹤指數基金買入。

【Tesla股價】Tesla董事股災前沽貨　帳面賺500萬美元

【TSLA股價】華爾街睇「跌」多過「升」　Tesla重返400美元大關還博得過嗎？ （第三版）

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責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 標準普爾500指數 Tesla

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