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【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？

即市財經 08:02 2020/09/07

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【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？

蘋果公司（Apple，美：AAPL）產品發布會雖未有確實日期，知名爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，表示蘋果定於9月8日（周二）美國東部時間上午6點發布新聞稿，雖然未有表示會發布甚麼，但根據Jon Prosser早前於Twitter表示，蘋果將於9月7日當周，通過新聞稿發布Apple Watch和新款iPad。

不過，彭博記者Mark Gurman於Twitter發文指，蘋果公司（美︰AAPL）可能最早本周宣布iPhone 12及Apple Watch發布會的日期，但不會在本周發布新產品。

至於Jon Prosser早前表示，蘋果將於10月12日當周舉行iPhone 12活動，預計當周預訂，隨後一周開始發貨。至於iPhone 12 Pro將於11月預訂及發貨。

外電早前指，蘋果在首支援5G的iPhone12外，也會一併更新Apple Watch、iPad Air、HomePod、新耳機。其中，蘋果擬推4款5G iPhone 12手機，最快10月底開售。

【iPhone12】蘋果秋季發布會產品傳聞一覽　料產7500萬部5G版 iPhone 12（附圖）

【iPhone12】iPhone12推遲至10月12日當周發布　蘋果概念股齊升、高偉電子曾升一成

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責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 5G Apple iPhone Apple Watch iPad

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