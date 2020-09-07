  • 28°C
香港時間 : 2020907日 (一) 08:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

道指上周五跌159點港股ADR跌47點　油價跌逾3%

即市財經 07:31 2020/09/07

分享：

道指上周五跌159點港股ADR跌47點　油價跌逾3%

道指上周五跌159點
美股上周五下跌，紓困方案未見實質進展，最多跌628點，失守28000點關，尾段跌幅收窄並一度轉升，惟收市續跌159點或0.6%，報28133點。標指收報3426點，跌28點或0.8%；納指曾瀉半成，收報11313點，跌144點。

港股ADR跌47點
港股ADR收報24648點，跌47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報33.13元，升0.03元或0.08%。騰訊 （00700） ADR折合報519.67元，升1.67元或0.3%。恒指夜期收報24654點，跌16點，低水41點。

油價跌逾3%
原油價格跌逾3%，市場憂慮經濟復甦緩慢影響需求，紐約期油收報39.77美元，跌1.6美元或3.9%。布蘭特期油收報42.66美元，跌1.41美元或3.2%。

美滙指數反覆偏軟
美滙指數上周五反覆偏軟，最新報92.82。歐元兌美元報1.1839；美元兌日圓報106.27。

美國10年期債息報0.72厘。

紐約期金跌0.3%
金價下跌，紐約期金收報1934.3美元，跌3.5美元或0.2%。現貨金於1935美元水平。

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

美股 香港股票 ADR 騰訊控股（00700） 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數

下一篇文章

【新股IPO】農夫山泉9633獲70.75萬人認購　凍資6777億成凍資王　超購1147倍 一手中籤率12%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國泰危機】國泰「飛機餐」外賣愈做愈大　下周擴東涌服務至迎東邨、東環（第二版）
【國泰危機】國泰「飛機餐」外賣愈做愈大　下周擴東涌服務至迎東邨、東環（第二版）
【趣話財經】農夫山泉上市熱爆　細數今年新股凍資王表現（iMoney專題）
【趣話財經】農夫山泉上市熱爆　細數今年新股凍資王表現（iMoney專題）
【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世
【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世
【新股IPO】農夫山泉9633獲70.75萬人認購　凍資6777億成凍資王　超購1147倍 一手中籤率12%
【新股IPO】農夫山泉9633獲70.75萬人認購　凍資6777億成凍資王　超購1147倍 一手中籤率12%
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運