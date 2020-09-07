道指上周五跌159點港股ADR跌47點　油價跌逾3%

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道指上周五跌159點
美股上周五下跌，紓困方案未見實質進展，最多跌628點，失守28000點關，尾段跌幅收窄並一度轉升，惟收市續跌159點或0.6%，報28133點。標指收報3426點，跌28點或0.8%；納指曾瀉半成，收報11313點，跌144點。
港股ADR跌47點
港股ADR收報24648點，跌47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報33.13元，升0.03元或0.08%。騰訊 （00700） ADR折合報519.67元，升1.67元或0.3%。恒指夜期收報24654點，跌16點，低水41點。
油價跌逾3%
原油價格跌逾3%，市場憂慮經濟復甦緩慢影響需求，紐約期油收報39.77美元，跌1.6美元或3.9%。布蘭特期油收報42.66美元，跌1.41美元或3.2%。
美滙指數反覆偏軟
美滙指數上周五反覆偏軟，最新報92.82。歐元兌美元報1.1839；美元兌日圓報106.27。
美國10年期債息報0.72厘。
紐約期金跌0.3%
金價下跌，紐約期金收報1934.3美元，跌3.5美元或0.2%。現貨金於1935美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩