【新股IPO】螞蟻集團月底闖關   傳再有投行加入 今次係呢間...

農夫山泉（新上市編號：09633）將於周二（8日）掛牌，大家今日就知道自己有無抽中，雖然中籤率僅不足5%，要抽中並不容易，不過抽不中也不用灰心，好戲在後頭，螞蟻集團很快就會登場。

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近日有關螞蟻集團的消息都不斷滲出，據外電引述知情人士透露，高盛已加入螞蟻集團在港上市的工作，擔任聯席牽頭行。

回望一下去年阿里巴巴（09988）來港第二上市，其實也是由高盛擔任聯席牽頭行的。

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螞蟻集團將於本月底尋求聯交所批准上市，並擬於下月上市。A+H總集資規模高達300億美元（約2340億港元）。

螞蟻集團科創板集資金額超過香港 最快10月上市，詳情請按：【見下頁】

根據其初步招股文件顯示，截至今年6月底止中期收入，錄得725.28億元（人民幣，下同），按年增長38.04%；期內利潤達219.23億元，增長逾10.5倍。若按非國際財務報告準則計量，上半年經營利潤按年增2.88倍至276.12億元；純利增5倍至239.12億元。截至今年6月底，支付寶手機應用程式(APP)的月度活躍用戶達7.11億，較去年底增加7.89%。

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記者：張以正