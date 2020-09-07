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【新股IPO】螞蟻集團月底闖關   傳再有投行加入 今次係呢間...

股樓投資 09:23 2020/09/07

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農夫山泉（新上市編號：09633）將於周二（8日）掛牌，大家今日就知道自己有無抽中，雖然中籤率僅不足5%，要抽中並不容易，不過抽不中也不用灰心，好戲在後頭，螞蟻集團很快就會登場。

農夫山泉奪史上凍資王寶座 傳凍資6400億元 一手中籤率僅4.5%，詳情請按：見下頁

農夫山泉9633明截飛　專家教你抽唔到點算好，詳情請按：見下頁

近日有關螞蟻集團的消息都不斷滲出，據外電引述知情人士透露，高盛已加入螞蟻集團在港上市的工作，擔任聯席牽頭行。

回望一下去年阿里巴巴（09988）來港第二上市，其實也是由高盛擔任聯席牽頭行的。

百勝中國9987今午截飛　認購反應欠佳傳擬以412元定價，詳情請按：見下頁

螞蟻集團將於本月底尋求聯交所批准上市，並擬於下月上市。A+H總集資規模高達300億美元（約2340億港元）。

螞蟻集團科創板集資金額超過香港 最快10月上市，詳情請按：見下頁

根據其初步招股文件顯示，截至今年6月底止中期收入，錄得725.28億元（人民幣，下同），按年增長38.04%；期內利潤達219.23億元，增長逾10.5倍。若按非國際財務報告準則計量，上半年經營利潤按年增2.88倍至276.12億元；純利增5倍至239.12億元。截至今年6月底，支付寶手機應用程式(APP)的月度活躍用戶達7.11億，較去年底增加7.89%。

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記者：張以正

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