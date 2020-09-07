【新股IPO】農夫山泉暗盤追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？

▲ 農夫山泉掛牌在即，市場關注農夫山泉暗盤表現，或影響投資者的部署。

農夫山泉 （新上市編號：09633） 凍資逾6000億元，市場密切關注其暗盤以至上市後表現。市場普遍認為，農夫山泉中籤率低，加上受中港投資者關注，保守估計暗盤至少可升30%，當升幅逾50%時，可先獲利離場。

市場對不同暗盤表現的投資建議

▲ 追：倘暗盤表現為升30%或以下，市場認為仍有不俗的上升空間，若未有貨的投資者可於此價位追入。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 沽：倘暗盤表現為升50%以上，市場認為估值已高，可博的水位有限，持貨者宜先獲利。

信誠證券聯席董事張智威建議，中籤者可考慮在暗盤升逾50%時，分批獲利；未中籤者可在升約20%時，投機買入。認為該股足夠大型，未來有機會被納入指數成分股，上市後可以逐步吸納，中長線持有。

可待農夫山泉估值回調後再入場

中民證券研究部董事黃偉豪稱，短期大市料受科技股及新經濟股調整影響，走勢較反覆，但農夫山泉過於火爆，預計暗盤可升30%至40%，建議先獲利離場，因估值太高，不宜追入，待估值回調後，再入場一搏。

耀才證券行政總裁許繹彬稱，不認為美國科技股回調會拖低港股，農夫山泉首日表現也不會受影響，保守預計農夫山泉暗盤會有30%至60%升幅，建議中籤者在30%升幅時先獲利，未有中籤的在升約10%時，嘗試追入。

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記者：陳華、陳韻妍