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【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？

即市財經 23:09 2020/09/07

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農夫山泉暗盤理想，市場更關注農夫山泉上市情況。

農夫山泉 （新上市編號：09633） 凍資逾6000億元，市場密切關注其暗盤以至上市後表現。農夫山泉中籤率低，加上受中港投資者關注，暗盤曾爆升逾倍，其中富途暗盤更曾升1.5倍，持有一手農夫山泉賺面最多賺逾6000元。農夫山泉暗盤理想，市場更關注農夫山泉上市情況。有分析指，當農夫山泉升幅逾50%時，可考慮先沽出首批貨套現。

農夫暗盤升逾倍，想知暗盤詳情，可看【下一頁】

信誠證券聯席董事張智威表示，農夫山泉暗盤表現出乎意料之外，建議有貨者，當農夫山泉在掛牌日升幅達50%時，可考慮沽出第一批貨；股價再升近9成或一倍時，則可以全數沽出。他又認為，首掛升幅太急，不建議沒貨的投資者高追。

進取中籤者可待農夫山泉升近1.5倍才沽出

不過，張智威指，若今日首掛股價升幅只有約3成，則可考慮買入。他認為該股足夠大型，未來有機會被納入指數成分股，上市後可以逐步吸納，中長線持有。

東驥基金管理董事總經理龐寶林預計，農夫山泉股價有機會升近1.5倍或2倍，中籤的投資者可以較進取一點，升近1.5倍才考慮沽出。

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記者：陳華、陳韻妍

香港股票 農夫山泉（09633） 新經濟 IPO

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