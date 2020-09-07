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【配股潮】環能國際折讓14%配售9000萬股 股價升5.7%

即市財經 09:38 2020/09/07

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環能國際預期，是次配售所得資金淨額將用作一般營運資金。

環能國際 （01102） 以每股0.2288元，向至少6名獨立承配人配售最多9,000萬股新股份，較上周收市價折讓13.66%。環能國際預期，是次配售所得淨額2,013萬元作一般營運資金。環球國際最新報0.28元，升5.66%。

環能國際宣布，與配售代理協議，以每股0.2288元配售最多9,000萬股，配售價較上周收市價0.265元折讓13%。配售股份佔現有已發行股本約19.89%，及經配發及發行配售股份後已發行股本約16.59%。

假設配售股份悉數配售，所得款項總額2,059.2萬元，集資淨額約2,013.3萬元，將悉數用作集團一般營運資金。董事認為，配售事項擴大股東基礎及公司股本，款項淨額將加強集團財務狀況以供未來發展。

（第二版更新股價）

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編輯：趙穎妍

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