  • 29°C
香港時間 : 2020907日 (一) 00:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【配股潮】環能國際折讓14%配售9000萬股

即市財經 23:15 2020/09/06

分享：

環能國際預期，是次配售所得資金淨額將用作一般營運資金。

環球國際 （01102） 以每股0.2288元，向至少6名獨立承配人配售最多9,000萬股新股份，較上周收市價折讓13.66%。環能國際預期，是次配售所得淨額2,013萬元作一般營運資金。

環球國際宣布，與配售代理協議，以每股0.2288元配售最多9,000萬股，配售價較上周收市價0.265元折讓13%。配售股份佔現有已發行股本約19.89%，及經配發及發行配售股份後已發行股本約16.59%。

假設配售股份悉數配售，所得款項總額2,059.2萬元，集資淨額約2,013.3萬元，將悉數用作集團一般營運資金。董事認為，配售事項擴大股東基礎及公司股本，款項淨額將加強集團財務狀況以供未來發展。

環球國際上周收報0.265元。

相關文章：

【配股潮】啟明醫療逆市升逾13%　配售1850萬新H股籌近12億元

【配股潮】信義光能跌逾6%　折讓8%配售2.82億股籌逾26億

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：趙穎妍

香港股票 環能國際（01102） 經濟 集資 配股 配售 香港

上一篇文章

【中美關係】FCC要求美鄉村地區網絡商替換華為、中興設備　料花費143億

下一篇文章

中證監︰中國企業赴美上市步伐未停 擬進一步擴大滬深股通
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國泰危機】國泰「飛機餐」外賣愈做愈大　下周擴東涌服務至迎東邨、東環（第二版）
【國泰危機】國泰「飛機餐」外賣愈做愈大　下周擴東涌服務至迎東邨、東環（第二版）
傳美國考慮將中芯列貿易黑名單　中芯：願與美國各政府部門溝通化解歧見
傳美國考慮將中芯列貿易黑名單　中芯：願與美國各政府部門溝通化解歧見
【美股市況】Tesla盤後再跌7%　道指800點巨震　收市跌159點納指跌1.3%（不斷更新）
【美股市況】Tesla盤後再跌7%　道指800點巨震　收市跌159點納指跌1.3%（不斷更新）
【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世
【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世
【新股IPO】農夫山泉9633傳超購1100倍 凍資6400億成凍資王 一手中籤率僅4.5%
【新股IPO】農夫山泉9633傳超購1100倍 凍資6400億成凍資王 一手中籤率僅4.5%
【美股暴跌】股災先兆？外媒︰軟銀早前狂掃美股期權
【美股暴跌】股災先兆？外媒︰軟銀早前狂掃美股期權