鑽的社區義載籌款計劃　2500元支援長者乘車覆診

不少住在安老院的老人家，都是長期病患者，要定時到醫院或診所覆診，惟疫情肆虐，社區又有隱形患者，對抵抗力弱的老人家來說，要舟車勞頓睇病覆診，隨時不幸染病。因此，鑽的慈善基金設立社區義載計劃，希望籌得資金，幫助院舍的基層長者和照顧者。

「鑽的社區義載」是協助捐款者配對安老院的計劃，只需2,500 即可連續兩個月幫助一間中小型院舍，安排基層長者乘搭無障礙交通工具覆診，讓他們安心外出。

若有意了解更多，可查下：https://bit.ly/3h48UIu

計劃先於深水埗區實行，值得留意的是，院舍選擇的服務商不限鑽的，而受惠院舍必需定期提交連車費單據的報告作核數用途。若深水埗區計劃成功，將考慮擴展到其他地區。

鑽的是一間為輪椅使用者提供點到點接載服務的私營企業，由前有線電視記者梁淑儀（Doris）創辦。她說因母親患癌需要以輪椅代步，惟往返醫院診所極為不便，引發她構想無障礙的士接載服務，故離開新聞業後，決定創辦鑽的。2017年，她不幸患癌，終戰勝病魔，並再重投工作，早前鑽的亦引入新款輕型版無障礙的士，盡力做好服務，希望讓更多人受惠。

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