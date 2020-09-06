中證監︰中國企業赴美上市步伐未停 擬進一步擴大滬深股通

▲ 中證監表示，中國企業走美上市的步伐未停。

中國證監會副主席方星海在中國國際金融年度論壇上表示，中國回歸資本市場30年的對外開放，很大特點是對外開放的步伐平穩，沒有對市場造成衝擊。而在中美加強溝通下，中國企業赴美上市的步伐沒有停止。為穩步推動資本市場對外開放，下一步證監會將持續完善對外開放產品體系，進一步擴大滬深股通的標的和範圍，及時創造條件為境外機構投資者投資股票和債券市場提供良好的風險管理工具。

方星海指出，目前中國股市總市值達70萬億元人民幣，佔國內GDP的七成，今年以來中國股市表現平穩，日均成交額約8000億元人民幣。未來中國將不斷提高證券期貨業雙向開放水平，鼓勵境外證券基金期貨機構來華展業，支持境內金融機構走出去。及時防範和化解跨境資本市場風險，強化跨境上市公司審計監管合作，嚴厲打擊財務造假行為。

他指，證監會將在新形勢下，加快推進資本市場對外開放，以開放促改革，以市場化改革促更大的開放，形成資本市場高水平對外開放新格局，促進國內國際經濟「雙迴圈」發展。

方星海稱，截至9月3日，境外投資者通過滬深港通持有中國股市的股票市值為2.01萬億元，在A股流通市值比重為3.28%，加上QFII和RQFII持股，所有外資持有中國流通股市值的比重是4.69%，與海外市場相比非常低。引入境外資金進入中國股市還有很大潛力。

相關文章︰【BlackRock】貝萊德獲中證監批准 內地設全資公募基金公司

【中概股】中證監：願配合美國監管機構對部分最敏感公司進行審計

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成