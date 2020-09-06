【TikTok】若收購TikTok不包括開發團隊 Snap CEO：買方將面對重大困難

早前美國總統特朗普下令字節跳動必須在9月15日前出售TikTok美國業務，其後傳出不少科技公司都有興趣收購Tiktok美國業務。通訊軟件Snap Chat之母企Snap(美:SNAP)行政總裁Evan Spiegel在受訪時指,收購TikTok將會是一個重大挑戰。

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Spiegel受訪時提到, 他個人認為團隊才是一家公司的靈魂，所以Snap一向的做法是傾向將目標企業及其工程師團隊一併收購過來。但如果收購TikTok，未來就需要在沒有核心技術及工程團隊的情況下，再自行重新打造新一套技術以支持這項服務。所以他認為TikTok的買家將面臨巨大挑戰，並似乎有意暗示Snap無意加入競爭TikTok。

較早前, 市場消息傳出Snap曾與被視為TikTok競爭對手的美國短視頻平台Dubsmash就收購事項進行洽談。不過有關收購談判目前已停止。

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