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【TikTok】若收購TikTok不包括開發團隊 Snap CEO：買方將面對重大困難

環球政經 23:03 2020/09/06

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早前美國總統特朗普下令字節跳動必須在9月15日前出售TikTok美國業務，其後傳出不少科技公司都有興趣收購Tiktok美國業務。通訊軟件Snap Chat之母企Snap(美:SNAP)行政總裁Evan Spiegel在受訪時指,收購TikTok將會是一個重大挑戰。

【7-11】日本便利店24小時營業被指違法 7-11全年無休隨時成歷史  詳情請看【下一頁

【Apple】App Store規則再引爭議 日本反壟斷機構將加大審查力度  詳情請看【下一頁

Spiegel受訪時提到, 他個人認為團隊才是一家公司的靈魂，所以Snap一向的做法是傾向將目標企業及其工程師團隊一併收購過來。但如果收購TikTok，未來就需要在沒有核心技術及工程團隊的情況下，再自行重新打造新一套技術以支持這項服務。所以他認為TikTok的買家將面臨巨大挑戰，並似乎有意暗示Snap無意加入競爭TikTok。

較早前, 市場消息傳出Snap曾與被視為TikTok競爭對手的美國短視頻平台Dubsmash就收購事項進行洽談。不過有關收購談判目前已停止。

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撰文 : 李尚毅, 趙家盈

Snap（美：SNAP）

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