證監限制申萬宏源處置4交易帳戶 母企：對財務或營運沒實質影響

▲ 申萬宏源發通告澄清，證監會上周要求凍結若干證券帳戶，不會對集團財務或營運狀況造成任何實質影響。

證監上周對申萬宏源證券（香港）發出限制通知書，禁止其處置或處理4個交易帳戶內的某些資產。申萬宏源 （00218） 傍晚發通告，指有「媒體報道嘗試演繹」，特此澄清凍結的資產僅限個別客戶個人資產，事件並無對集團財務或營運狀況造成任何實質影響。

證監會上周（3日）限制申萬宏源處置4個交易帳戶，指相關資產涉嫌與一家上市公司的股份涉嫌被市場操控有關。

事隔3日，申萬宏源發通告澄清，相關帳戶僅限若干客戶的個人資產，並非集團資產；所涉及客戶在申萬宏源證券（香港）的證券帳戶項下所涉資產的價值，僅佔整體客戶證券帳戶資產總金額極小比例。

集團又指，申萬宏源證券（香港）須履行保密責任，因此集團未能披露更多與該事件有關的任何其他資料。

緊接上周發出的限制通知書，已是證監會一個月內第三度向經紀行發出限制通知書，此前已對中華匯財、權威證券發出同類限制。

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編輯：趙穎妍