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【美股焦點】美國勞動節　美股美債今暫停交易

即市財經 22:43 2020/09/06

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東方匯理財富管理投資顧問主管甄俊傑表示，大選風險值得留意，若民主黨候選人拜登當選，連同參議院一旦由民主黨中人佔大多數，或加深市場不明朗性

周末假期過去，港股明日重新交易，不過美股投資者則需再待一天。今日 （7日） 為美國勞動節，美股將因此休市一天，直到周二 （8日）才重新交易。除了美股之外，美國債券市場今天亦一同休市，並於周二與股市同日重開。

按規定，每年九月的第一個星期一為勞動節，美國股債市場均休市；至於再下一個美股休市日期則為11月26日的感恩節。

距離美國總統大選只有大約兩個月距離，東方匯理財富管理投資顧問主管甄俊傑表示，大選風險值得留意，若民主黨候選人拜登當選，連同參議院一旦由民主黨中人佔大多數，或加深市場不明朗性，屈時便特別需要關注目前美國總統特朗普之減稅政策會否逆轉，繼而拖累企業盈利表現。

道指上周五收報28133點，下滑159點或0.6%、標指報3426點，跌28點或0.8%、納指報11313點，挫144點或1.3%。

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編輯︰莫亦熙

美股 香港股票 特朗普 拜登 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 總統大選 債券 減稅
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