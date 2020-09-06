【華為風暴】華為麒麟晶片將成絕響 余承東：無法自行生產晶片是教訓

內地媒體報導，華為消費者業務行政總裁余承東表示，使用麒麟9000晶片的華為Mate 40手機系列將於今年秋季上市，並可能是麒麟9000晶片的最後一代。

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由於美國對華為實施禁令，台積電宣布在9月14日出貨後不再為華為生產晶片。因此，華為將無法再生產自家設計的麒麟9000晶片。

華為向來具備設計晶片的技術，惟無有關晶片生產技術。余承東指現時唯一的問題華為沒有辦法生產自家高端晶片，而且沒有中國晶片製造業能支持，所以面臨著沒有晶片可用的問題。他承認中國企業只做了設計，這是一個教訓。

華為向來會於IFA大會上發布新一代麒麟晶片，但今年華為卻沒有發布任何消息。外界關注，華為會否在開發者大會上發布麒麟9000，以及Mate 40手機是否能如期上市。余承東回應指麒麟9000仍會上市，配合麒麟9000晶片的新手機系列Mate 40將於秋季上市，但其數量有限，萬一美國未來不撤銷禁令, 更可能是華為高端芯片的絕版。

華為早前宣布, 上半年盈利按年增長23.4%至431億元人民幣, 當中消費者業務增長最快，收入按年增長15.9%至2,558億元人民幣。

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