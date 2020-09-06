【Tesla股價】Tesla董事股災前沽貨 帳賺500萬美元

▲ Tesla股價大跌，有董事於此前提早沽貨。

美股上周大跌，包括Tesla（美︰TSLA）在內的科技股全綫暴跌。惟據外媒報道，Tesla董事Kathleen Wilson Thompson，於上周一（8月31日）行使期權以每股44.95美元的價格買入12500股Teasla後，然後即刻以超過10倍的價格賣出，獲利500多萬美元，並且成功地避過了之後連續三個交易日的下跌。

報道指，Thompson當日以每股451.48美元的加權平均價格（即拆股前）賣出了這些股票，獲利508萬美元。這些股票是在8月31日美股開市後不到一個小時內賣出的。雖然當日Tesla股價進一步上漲，收市創下498.32美元的歷史新高，但之後連跌3日，目前較Thompson賣出股票時的價格已下跌了近10%。

Thompson自2018年12月開始擔任Telsa董事會一員，她2019年獲得736萬美元薪酬，當中有733萬美元是期權獎勵。

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編輯︰侯景成