【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵（訂戶專享） 環球政治 10:03 2020/09/07 分享： 美國總統特朗普又交出讓世人驚喜的外交成果，被視為世仇的塞爾維亞和科索沃同意經貿關係正常化，為日後建交鋪路。歐美政界多年來大費氣力，都無法促成塞爾維亞和科索沃好好談判，如今竟給政壇新丁的特朗普迅速取得顯著成果，這要歸功他有別於傳統政客的思維方式。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫（訂戶專享） 2020/09/04 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫（訂戶專享） 【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪 2020/09/03 【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪 【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享） 2020/09/01 【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享） 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 2020/08/21 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋 2020/08/18 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋 最新專欄文章 更多 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫（訂戶專享） 2020/09/04 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫（訂戶專享） 【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪 2020/09/03 【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪 FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤 2020/09/02 FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤 【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享） 2020/09/01 【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享） 【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變 2020/09/01 【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變 外交 地緣政治 塞爾維亞 科索沃 特朗普 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入