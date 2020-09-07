【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵（訂戶專享）

美國總統特朗普又交出讓世人驚喜的外交成果，被視為世仇的塞爾維亞和科索沃同意經貿關係正常化，為日後建交鋪路。歐美政界多年來大費氣力，都無法促成塞爾維亞和科索沃好好談判，如今竟給政壇新丁的特朗普迅速取得顯著成果，這要歸功他有別於傳統政客的思維方式。

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