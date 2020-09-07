【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵

美國總統特朗普又交出讓世人驚喜的外交成果，被視為世仇的塞爾維亞和科索沃同意經貿關係正常化，為日後建交鋪路。歐美政界多年來大費氣力，都無法促成塞爾維亞和科索沃好好談判，如今竟給政壇新丁的特朗普迅速取得顯著成果，這要歸功他有別於傳統政客的思維方式。

華府促成塞爾維亞和科索沃經貿正常化

特朗普擺脫傳統政客思路，從經貿切入

套路並非首次見，跟金正恩談判也用過

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特朗普上周五（6日）在白宮橢圓形辦公室，跟塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）和科索沃總理霍蒂（Avdullah Hoti）一同舉行簽署協議儀式。

特朗普發言時形容協議是「歷史性」，並稱︰「經過暴力和悲慘的歷史以及多年失敗的談判，我的政府提出了修補分歧的新途徑。透過專注於創造就業機會和經濟增長，兩國終於取得重大突破。」

盡管有「賣花讚花香」的成分，但武契奇和霍蒂也承認，協議是幫助雙方關係向前邁進的重要一步。

負責協調今次塞科談判的美國特使格雷內爾（Richard Grenell）指出，談判聚焦經濟和創造就業，可以避開雙方在政治上的尖銳矛盾。他又特別歸功於特朗普的「創意主張」，不走傳統政治先行、政治正確的做法，改從經濟作為切入點。

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▲ 美國塞科問題特使格雷內爾稱，特朗普創意想法有助今次打破僵局。

雖然塞科協議讓國際驚喜，但套路其實似曾相識，特朗普之前也用過，就是在跟北韓談判之時，同樣以經濟發展作為利誘，游說北韓領袖金正恩棄核，並一度成功取得初步協議，可惜之後無以為繼。

北韓近期對美國態度再趨強硬，兩國元首之前三度會晤的成果也幾乎煙消雲散，但不代表特朗普這一套談判方式不奏效。

相比塞爾維亞或科索沃，北韓面對的國際制裁和圍堵困境，是屬於全球最嚴重之列，以致北韓需要更緊握核武這道保命符，外在威脅徹底消失前也不能鬆開；另一方面，北韓核武威脅全球安全，備受全球緊盯，令特朗普無法在北韓實現棄核之前履行經貿承諾，否則便要由他承受全球責難非議。

於是，美國和北韓之間誰也不可以率先踏出第一步，造成無止境拉鋸的困局，令談判成果最終只能夠拉倒。

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塞爾維亞和科索沃則不然，雖然雙方紛爭有著損失大量人命的戰爭背景，但如今戰事平息，彼此不和主要在於政治主張衝突，即塞爾維亞宣稱擁有科索沃主權，科索沃則主張是獨立國家。

這意味矛盾限於雙方之間，只要彼此同樣有讓步意願，基本上不會惹來第三方或國際社會的強大阻撓壓力，於是事情便好辦得多。而當美國有意促成雙方和解，華府之前對塞爾維亞的制裁力度也可配合調整，便替塞爾維亞造就更大誘因。

當然，建立經貿關係只是塞科關係全面正常化的第一步。不過，自從克林頓以來歷任美國總統無法辦到的外交建樹，竟然成就於傳統政界看不起的政圈外行人特朗普之手，這將是繼促成以色列跟阿聯酋邁向關係正常化之後，特朗普在11月3日大選前的另一項重大外交政績。

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