【疫市營商】成記行生意最高跌4成　仍設優惠回饋茶餐廳客戶

▲ 成記行第二代負責人周志堅表示，菲仕蘭香港黑白淡奶及其他產品深受歡迎。

創業容易守業難，家族式經營的企業面對更多經營難題。成記行糧食（成記行）第二代負責人周志堅認為，從商最重要對客人有誠信，對員工夠重視。新冠肺炎疫情讓其生意下跌3至4成，因此更要多滿足和配合客人的新需求，以及繼續善待員工，共同時艱。

成記行於60年代起經營，主銷糧油雜貨予家庭客，70至80年代超市袋裝米盛行，便轉分銷糧油雜貨予茶餐廳，並加售菲仕蘭旗下黑白淡奶及其他產品。港府於2003年開放食米牌照，其更登記並註冊為食米進口商及食米貯存倉庫。該公司現提供一站式服務，盡量配合茶餐廳的送貨時間。

他指出，疫情令茶餐廳生意受挫，入貨量亦自然下跌，拖累公司生意跌3至4成。至目前晚間堂食逐步放寬，仍只能彌補部分生意，每次送貨的貨品貨量較少又變頻密。惟他亦盡量滿足客人要求，並且經常跟客人藉電話及WhatsApp通訊，保持供貨穩定。由於菲仕蘭香港提供折扣優惠，並降低訂購合約門檻，即使定貨量亦較少可獲得折扣，他亦提供優惠予茶餐廳，減輕壓力亦吸引定貨。

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在港經商，他認為最重要有3點：1. 誠實不賣假貨；2.與客人建立互信關係；3. 服務貼心，保持供貨穩定。他解釋，公司除了勞工假期外全年無休，遇上天氣惡劣亦會送貨到最後一刻，只要惡劣天氣警告取消，便會在安全情況下安排恢復送貨。

營商員工最重要 老員工薪金高於市場

隨着近年港人因疫情，網購及在家煮食增加，成記行亦將開拓網購零售，重新瞄準家庭客市場。周預計今年營商環境持續嚴峻，但仍希望今年生意能與去年持平。

他又提到，上一輩曾教導，員工是最重要的資產，故公司多年堅持善待員工，除了甚少解僱員工外，還設有多項福利，例如借錢給有緊急需要的員工、急事請假不扣工資等。他笑言，公司有2至3位員工入職20年，10年以上亦有超過10人，感情深厚。

而他亦與老僱員維持長工合約及福利，薪金亦較市場略高。在疫情下仍堅持不裁員或減薪，即使外判車隊費用亦不減。該公司每年都邀請員工及其親人「做尾牙」，他稱，今年未知疫情下能否舉辦，惟若最後未能設宴，亦會按慣例轉發利是。

記者：馬意文