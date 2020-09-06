【港股追蹤】光銀林樵基教揀股　呢個5G相關行業反而要避？

恒指公司上月中公布最新一輪指數季度檢討結果，最終阿里巴巴（09988）大熱入選，小米集團（01810）亦屬市場預計之內，僅藥明生物（02269）屬爆冷賽果，變動在周一（7日）生效。國企指數同日亦公布納入阿里，小米及美團點評（03690），令以後恒生指數成分股中，有23隻股份會同時出現在國企指數中。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受本刊訪問時指，新經濟股正經歷改朝換代，「以往道指沒有缺少蘋果公司（Apple）等增長類科技股份，市場寧願以納指作指標，後來才開始納入科技股，踢走傳統企業，港股現在也是經歷這個時期。」

不過，他認為本港兩大指數的成分股重疊情況增加，開始變得不健康，「恒指和國指成分股重疊的話，其實應該要將標準搞得清楚一點，例如應計算公司收入中，有多少佔比在中國，收入分布較國際性的內地企業，是否仍適宜放在國企指數，也需要考慮一下。以往股份納入國指成分股，有很多限制，現時正不斷放寬，其實不少中型公司也有條件納入國指，仍有其存在價值。」

近期華為事件亦令市場關注5G行業發展，他則有以下分析，「選5G股應先剔除三大電訊商，因為與4G剛開展時都一樣，電訊商在初期較難受惠。至於瑞聲科技（02018）和舜宇光學（02382），後者會較多瓣數，股價會稍好一點，反而晶片股的話，中芯國際（00981）炒得太勁，估值貴，又未有實質成果，欠缺基本因素支持，寧揀其他晶片股。」

記者：葉志偉