【新股IPO】凍資王農夫山泉明掛牌　環球科技股調整會否影響上市表現？

▲ 今年凍資王農夫山泉首日表現會否受跌市影響？券商一致認為不會被拖累。

熱爆全城的新股「凍資王」農夫山泉 （新上市編號：09633） 即將於周二（9月8日）在港上市。農夫山泉掛牌在即，卻遇上環球科技股調整，未來一周市況不明朗，究竟會否拖累農夫山泉首日表現？綜合投資界看法，市場認為科技股回吐不會拖累農夫山泉掛牌首日表現，部分認為科技股調整，資金會更加青睞農夫山泉。

料農夫山泉暗盤最少升5成

信誠證券聯席董事張智威表示，倘若未來一周市況動盪，對農夫山泉掛牌反是件好事，近期資金在新經濟股和新股之間輪流炒，從科技股流出後，或會湧入農夫山泉；加上農夫山泉中籤率極低，估計暗盤最少可升5成。

耀才證券行政總裁許繹彬稱，不認為美國科技股回調會拖低港股，農夫山泉首日表現也不會受影響，保守預計農夫山泉暗盤會有30%至60%升幅。

農夫山泉市值大 可憧憬納入成份股

農夫山泉傳擬以上限21.5元定價，上市後市值2405.47億元，以2019年的市盈率（PE）計，為44至48倍，普遍高於港股同類型股份。

張智威認為，主要有兩大因素推高該新股估值，首先，農夫山泉主要經營樽裝水毛利高，短綫資金熱炒而街貨太少；其次，農夫山泉市值夠大，市場憧憬未來有機會將其納入指數成份股。

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編輯：陳華