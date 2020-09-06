【MPF】7月強積金總資產破萬億 積金局三步曲促打工仔管理資產

▲ 截至7月底，強積金制度總資產已回升並突破1萬億元關口。（資料圖片）

環球市場在疫情打擊下大幅波動，積金局主席黃友嘉發網誌指，強積金總資產7月底已回升並突破1萬億元關口，反映制度穩健亦經得起市況波動，籲打工仔毋須過分擔心短期波動。他又提出，以「三步曲」提升強積金制度透明度，鼓勵打工作積極管理強積金資產。

黃友嘉指，截至去年底止，資產100萬元以上的強積金帳戶達6.29萬個，按年就增加近四成，呼籲打工作絕對不要看輕每月一千幾百的強積金供款，只要好好管理、經年累月滾存亦可以累積一筆儲備，作為退仔的基本保障。

推強積金基金平台後 10強積金計劃減收費

他續指，為提高打工仔管理強積金的能力，積金局循「三步曲」方式，研發更多便利打工作的工具。首先是去年推出的「強積金基金平台」，將基金管理費以「一拆三」的形式顯示，仔細披露管理費的三大組成部分，包括：受託人工作相關的收費（包括行政費、受託人收費及保管人收費）、與投資管理服務相關的收費，以及保薦人費，讓計劃成員「貨比三家」。

事實上，自基金平台推出後，超過40個基金涉及10個強積金計劃下調了收費，當中更有強積金計劃其下的10個基金下調了投資管理費達20點子。

加強信息透明度 促受託人設基金風險級別

其次是提升強積金資訊透明度，要求所有受託人以「汽車儀表板」的方式，劃一以簡單的格式顯示基金收費、成員的資產、收益虧損等，代替複雜難明的數字和文字，更容易比較由不同受託人管理的強積金帳戶的資訊，並預計今年底會擴展至所有強積金計劃。

至於第三步曲，則是協助計劃成員評估強積金基金的風險，應按個人情況挑選適合的投資年期、目標及風險承受能力的投資組合。積金局已要求受託人在基金便覽及網站增設風險級別，以1至7標示每個強積金基金的風險水平，數字越高則代表風險越大。

目前，部分受託人已將旗下的強積金基金的風險級別上載至「強積金基金平台」，其餘的亦將於今年底前上載至平台。

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編輯：趙穎妍