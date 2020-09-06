【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜

▲ 美國傳正計劃封殺中芯國際。

外媒引述消息稱，美國正評估中芯國際（00981）與中國軍方的關係，更擬將中芯列入黑名單。事實上，中芯作為中國實現自主產晶片的最大希望，其在半導體產業的地位相當重要。假若中芯遭到封殺，不止會令華為的處境雪上加霜，更恐令中國整個半導體產業出現缺口。

根據市場調研機構拓墣產業研究院統計，2020年第一季度全球十大晶圓代工廠營收排名中，中芯國際排名第五，佔總市場份額4.5%。研究反映出中芯在半導體行業的重要性。此外，中芯的供貨對像以國內企業為主。根據中芯的中期業績，來自國內的客戶上半年為中芯國際貢獻了84.85億元人民幣的營收，按年大漲51.5%，貢獻了約65%的營收；北美及歐洲、亞洲地區貢獻的營收分別是30.4億元人民幣、16.3億元人民幣。

中芯國際2019年底正式量產了14納米工藝的晶片，目前在全球範圍內，僅有4家純代工企業有技術能力提供14nm技術（不計英特爾、三星等整合設計與生產的綜合企業）。

華為處境雪上加霜

從上述資料可見，中芯對於中國國內半導體產業的重要性相當之大。中芯目前已承接了華為旗下芯片設計企業海思半導體的14納米FinFET工藝芯片代工訂單。雖然目前與最尖的半導體體代工廠台積電仍有一段距離，但在美國全面封殺華為後，中芯已成為未來中國高端晶片的「最後希望」，尤其台積電此前已決定「站隊」美國，在美設立5nm製程半導體工廠。

當前中芯國際對於國產晶片製造環節具有重要意義。晶圓代工是連接上游設計和下游應用的「中樞」，中芯國際的代工能力提升意味著大陸整體的半導體行業水平提高。中芯國際先進製程上調了國產半導體發展潛力和增長空間，協同作用下配套的國產設備和材料供應商也有望共同進步。

事實上，中芯亦在A股招股書中提到︰

「如果公司的重要原材料或者核心設備發生供應短缺、價格大幅上漲，或者供應商所處的國家和地區與中國發生貿易摩擦、外交衝突、戰爭等進而影響到相應原材料及設備的出口許可，且公司未能及時形成有效的替代方案，將會對公司生產經營及持續發展產生不利影響。」

值得留意的是，參考美國對華為的制裁為例，美國會給予一段時間的寬限期，而且目前封殺令尚未正式出台，故中芯會採取何種手段應對將會是關鍵。

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編輯︰侯景成