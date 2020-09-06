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中國飛鶴斥30.7億全購原生態牧業 加強嬰幼兒配方奶粉市場地位

即市財經 19:08 2020/09/06

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中國飛鶴斥資最多30億元全面收購原生態牧業。

奶粉股中國飛鶴 （06186） 斥資最多30.7億元，全面收購原生態牧業 （01431） ，並註銷所有尚未行使購股權。中國飛鶴表示，冀透過今次加強在高端嬰幼兒配方奶粉產品的市場地位及提升經營效益。

根據協議，中國飛鶴以收購價每股0.63元提出全購，較原生態牧業上周收市價0.62元輕微溢價1.6%。原生態牧業將於明日復牌，並會維持主板上市地位。

原生態牧業已發行股份總數46.9億股，尚未行使購股權190.9萬份。假設所有價內購股權獲行使，則中國飛鶴需支付30.71億元。

中國飛鶴冀加強領先地位、提升經營效益

原生態牧業是中國最大的乳牛畜牧公司及最大的原奶生產商之一，一直是中國飛鶴主要鮮奶供應商之一，牧場更接近中國飛鶴的下游加工廠房，今次收購可確保獲得穩定的優質鮮奶供應，同時會提升集團表現並推動其戰略發展，從而增強飛鶴在嬰幼兒配方奶粉產品領域的領先市場地位。

此外，通過原生態牧業對牧業及品質管理專長，有助中國飛鶴向小型奶農購買原奶的品質控制，提升整體經營能力及效益。

截至2019年底，原生態牧業稅後利潤2.23億元人民幣，而2018年同期則錄得虧損5.56億元人民幣。而截至今年6月底，原生態牧業淨資產約44.43億元人民幣。

中國飛鶴上周收報16.48元，升3.8%。

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編輯：趙穎妍

香港股票 原生態牧業（01431） 中國飛鶴（06186） 奶粉 收購 復牌 中國

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