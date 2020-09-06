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【疫市開店】一田首間便利店開幕　首日平均消費逾百元

商業 18:26 2020/09/06

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一田首間便利店開店首日吸引不少市民到場，一田百貨行政總裁黃思麗表示，顧客反應比預期好。(一田提供圖片)

一田首間全新概念分店「KONBINI便利ストアby YATA」今日（6日）早上10時正式開業，進駐沙田帝逸酒店地下。一田百貨行政總裁黃思麗表示，開店首日顧客反應比預期好，主要來自帝逸酒店的住客及沙田區內居民，平均消費約100元，但亦有不少顧客花費逾200元搜購新店精選貨品，預料明日開始亦會吸引附近上班一族到場購物。

【疫市奇葩】市民多在家煮食　一田超市生意首半年按年增近4成

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為慶祝新店開幕，一田今日為首100名進場的顧客大派開店限定福袋。同時，為了延續開店驚喜，即日起，凡於「KONBINI便利ストアby YATA」單一購物淨額滿200元或以上，即可獲贈開店紀念版二合一太陽蛋矽膠隔熱墊乙套，可將蛋白和蛋黃拆開，蛋黃可變成杯墊。

新店揉合精品超市與日式便利店概念，配合「速買‧速煮‧速食」的新一代生活態度，主打一系列話題輕食、營養食材與料理懶人包。新店特意請來北海道人氣便利店Seicomart坐鎮，獨家聯乘其自營品牌Secoma，出售超過70款「日本製」Secoma飲品零食、湯品麵食，搶攻「日本控」客群。

想知新店有什麼買？了解請按【下一頁

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責任編輯：朱悅瀅

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