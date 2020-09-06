【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運

▲ 騰訊微博

騰訊 （00700） 旗下的騰訊微博，上周（4日）突然宣布由於業務調整，將於本月28日停止服務及營運，用戶屆時將無法登錄。但有評論指，騰訊微博其實近年已處理幾乎廢止的狀態，更有網友驚訝原來騰訊微博一直仍然運作。

騰訊微博日前在官網宣布，由於業務調整，將於9月28日11時59分停止服務及營運，提醒用戶如有需要，可在停止服務前備份相關信息。騰訊微博又感謝用戶多年來支持。

騰訊微博早在2010年推出，翌年初用戶人數隨即破億，曾與新浪、網易等瓜分微博天下。但其後隨著新浪微博日益強大，而騰訊旗下的社交應用程式微信都迅速崛起，騰訊微博亦都逐漸沒落，2014年更曾有報道指，騰訊微博業務經已被撤銷。

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編輯：趙穎妍