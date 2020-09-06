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【美國示威】波特蘭示威百日 示威者向警員投燃燒彈

環球社會熱點 17:52 2020/09/06

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美國「黑人性命攸關」（Black Lives Matter, BLM）示威持續，俄勒岡州最大城市波特蘭的示威上周六（5日）滿100天。示威者向警員投擲燃燒彈，至少一人受傷。警方形容示威者行為屬「騷亂和暴力」，而非和平示威。

示威者向警員投擲石頭等物品，警員使用催淚彈、震撼彈及閃光彈等驅逐示威者，行動中拘捕27人。警方表示，示威者向部分警員投擲裝滿液體的瓶罐，企圖襲警，一名警員的腳部被燒傷。

美國兩陣型示威者對峙 肯塔基賽馬場外成戰場：【下一頁】

華盛頓黑人遭警擊斃 警隊改革後首有錄影：【下一頁】

波特蘭示威已持續超過3個月，而且不再是和平示威，左翼和右翼示威者不時發生衝突，當地警方已展開拘捕行動。

當局亦披露部分法庭文件，說明一名右翼示威者上周遇害的詳情。賴內爾（Michael Forest Reinoehl）上月底開槍射殺總統特朗普（Donald Trump）的支持者，警方其後在拘捕行動中，與賴內爾駁火，並將他擊斃。

文件指出，該名特朗普支持者當時手持防熊噴霧劑和棍，腰間有一把格洛克（Glock）手槍。數百人上周六在波特蘭北部的一個公園內，悼念該死者。

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特朗普迫民主黨城市「止暴制亂」 威脅暫停聯邦撥款：【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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