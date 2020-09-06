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不敵新浪微博？騰訊微博本月28日起停止營運

商業 17:50 2020/09/06

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騰訊微博公布，將於本月28日晚上11時59分停止服務和營運。(騰訊微博截圖)

騰訊微博公布，由於業務調整，將於本月28日晚上11時59分停止服務和營運，屆時將無法登錄，如有需要可提早備份相關信息。又感謝用戶多年來的陪伴、理解與支持，對此帶來的不便，深表歉意。

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消息隨即在新浪微博引起熱論，不少網友表示驚訝說：「騰訊微博還開著？我以為早就沒了」、「騰訊竟然也有產品無人問津」。

騰訊微博於2010年4月1日推出，2011年2月5日宣布用戶過億。不過，期間新浪微博不斷壯大，不少微博競爭者相繼結束業務。網易微博於2014年11月宣布將正式關閉；搜狐微博亦於2014年11月起，不能發新帖，只能瀏覽舊有內容；人民微博於2019年10月宣布正式關閉。

其實早於2014年，曾傳騰訊會結束騰訊微博業務。有內地媒體指，騰訊微博早已處在基本廢棄的狀態，通過QQ掃碼註冊發現，頁面長時間停留加載狀態。註冊成功後的頁面更是簡陋無比，只剩「首頁」和「看視頻」兩個主功能。

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責任編輯：朱悅瀅

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