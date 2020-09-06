【科技抗疫】VR於疫情後加速普及　助企業增業務效率

▲ 日本一家娛樂公司「First Airlines」推出VR旅遊服務，客戶可透過VR頭盔，模擬體驗乘坐飛機以及到達海外遊玩。 （圖片來源：Instagram）

疫情加速企業投資創新科技，畢馬威日前公布的《2020年畢馬威科技行業創新調查》顯示，市場對虛擬實境（Virtual Reality，簡稱VR）的關注增加，看準其對加強個人化服務與提升業務效率的助益，已涉足VR的受訪科企行業領袖中，71%表示公司在VR技術方面投資較去年有所增加，而且有逾半認為VR項目在開始投資的3年內，可獲得相對快速的投資回報。

市場投資年增27.9%

在疫情期間，不少企業都考慮應用VR技術，以線上互動取代原有在線下為主的營運模式，為VR技術帶來新的增長動力。據ReportsnReports的數據，VR市場規模（涉及裝置、軟件、應用服務等範疇）預計會由今年的61億美元，以年複合增長率27.9%，至2025年達到209億美元。

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VR潛在應用用途廣泛，畢馬威中國香港區科技、媒體和電信業主管合夥人利安生 （Anson Bailey）指出，企業可以通過採用新的VR工具構建下一代的虛擬辦公室，以增加員工參與度，並可協助企業節省商務差旅、培訓、籌辦活動和會議方面的資源。此外他補充，VR亦可助改善與客戶的連繫，特別是在高端零售購物方面，會有更多實體店内的深度體驗。不過，業界亦指出，採用VR技術的最大挑戰是「缺乏員工/企業文化的支持」。報告提醒指出，VR技術整體為用戶所提供的體驗未算滿意，讓該技術在普及速度上不如當初預期。

事實上，早於數年前市場上已有人嘗試引入VR，但疫情爆發為這類業務帶來新動力。旅遊業為例，過往該業界主要應用VR，供消費者事先預覽旅遊目的地，疫情後就有不少服務商採用VR展示旅遊產品，甚至將VR體驗作為收費服務的一部分。

日本一家娛樂公司「First Airlines」所推出VR旅遊服務，客戶可透過VR頭盔、配合場地內的座位、餐飲設置，模擬體驗乘坐飛機以及到達海外遊玩。該企早前接受路透社訪問，指疫情爆發後，生意增長約5成；官網所見，為期約兩小時體驗收費為5980日圓（約436港元）起，預訂亦經常爆滿。

責任編輯：周俊霖