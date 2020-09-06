陳茂波︰遙距營商計劃增撥10億 籲參與全民檢測

▲ 陳茂波表示，遙距營商計劃自5月中推出以來，至今共收到逾1.8萬份申請，當中約七成半獲批。

財政司司長陳茂波發表網誌稱，為協助企業應用科技以應對疫情帶來的挑戰，政府在「防疫抗疫基金」下推出「遙距營商計劃」，計劃下每個資訊科技方案連同僱員的培訓開支的資助額最高為10萬元，而每間企業可獲最高30萬元總額資助。政府見企業反應踴躍，已增撥10億元繼續推行計劃，並提出多項優化措施。

遙距營商計劃自5月中推出以來，至今共收到逾1.8萬份申請，當中約七成半獲批，總資助額超過7.6億元。陳茂波認為，這次疫情改變了不少人的生活習慣及消費模式，這些新習慣、新需求在疫情過後很可能會持續下去，這一方面對許多行業的舊有營運模式帶來挑戰，但同時也為更多新行業開啟了契機，為未來社會的經濟和產業模式帶來更多未知的可能。

事實上，這次新冠疫情對全球經濟發展和結構帶來了深遠的影響。不少傳統行業為了應付疫情下的「新常態」，均積極加快應用各種不同的科技，不論是視像會議、網上營商、網上接單和送遞、智能自助服務系統、網上客戶服務、網上工作流程管理以至數碼支付等，在這次疫情中均獲得廣泛應用。可以說，各行各業加速「電子化」、「科技化」已是不可逆轉的趨勢。

籲參與全民檢測

陳茂波又表示，為了及早找出無病徵的隱形患者，以切斷社區中的新冠肺炎病毒隱形傳播鏈，普及社區檢測計劃自上周二起正式展開。至今已有超過一百萬名市民成功預約，當中六十多萬人已進行檢測，找出了一些新感染個案。及早找出這些潛伏在社區的隱形個案，為他們提供隔離治療，實際上也就是保障他們身邊家人和朋友的安全，也減低社區中發生二代、三代傳播的風險。

計劃首天，陳茂波便跟整個問責團隊一同接受檢測，過程非常順利快捷。日前，我到了位於科學園的社區檢測中心，視察運作情況並給前線工作人員打氣。他十分感謝這次參與計劃的前線醫護、公務員同事和工作人員，以及多間不同機構所提供的協助，為本港的防疫工作作出了重要貢獻。

由於部份檢測中心的使用量和預約量接近飽和，政府日前已宣布將計劃延長4日至9月11日。為了自身健康和家人朋友的安全著想，陳茂波再次呼籲仍未登記的巿民積極參與接受檢測。

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編輯︰侯景成