【日本新首相】菅義偉否認新政府屬臨時過渡 傳短期內提前大選

日本執政自民黨總裁選舉，大熱門的內閣官房長客菅義偉受訪時強調，倘若當上日本首相，他的內閣將不會是臨時過渡性質。另有自民黨高層消息指，下任首相上台後，或於短期內提前大選。

菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪：【下一頁】

菅義偉繼承安倍施政 欲解決北韓綁架日本人問題：【下一頁】

現任首相安倍晉三原定任期到明年9月為止，下周一（14日）選出的新任自民黨總裁亦只會繼續餘下任期，亦即只剩一年左右的時間，令外界認為新政府可能只屬臨時過渡性質。

菅義偉接受共同社訪問，否定臨時性質的說法，強調一旦當選，會面向國民、堂堂正正做事。

談到修改憲法的態度，菅義偉直言，憲法至今已有70年，部分內容已經追不上時代，「修改是當然的吧」。但他未闡述修改部分是否如安倍晉三般，針對自衛隊的地位問題。

關於外交，菅義偉強調要捍衛國家利益，這繼續建基於美日同盟關係，意味會延續安倍晉三現有外交路線。

石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵：【下一頁】

自民黨9月14日選接任人 菅義偉獲多派支持：【下一頁】

黨總裁以外的自民黨三巨頭「黨三役」當中，總務會長鈴木俊一向共同社表示，下周一黨總裁選舉後，新首相短期內可能宣布提前大選。

鈴木俊一表示，趁公眾對新內閣的支持度較高及有新鮮感之時，是再尋求公眾授權的時機。故此，新首相籌組新內閣後不久，便可能解散眾議院。

鈴木俊一屬於副首相麻生太郎的派系，即自民黨志公會，有份支持菅義偉出選。

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日本史上在任最久的首相 任內政績回顧：【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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