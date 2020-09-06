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【新冠疫苗】Moderna已招募7成志願者 作最終人體測試

環球社會熱點 17:09 2020/09/06

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新冠肺炎疫情全球大流行，多間藥廠加緊研發新冠肺炎疫苗應對。美國生物技術公司Moderna、輝瑞藥廠（Pfizer）正積極招募志願者，參加測試其研發的新冠疫苗人體測試。Moderna表示，已成功招募7成目標人數的志願者，遠比上周招募的58%多。

Moderna目標是招募3萬名志願者，參加最後階段的人體測試。Moderna指，由於想有更多少數族裔人士參與今次測試，志願者數目增長速度較慢。

不同種族的人對某些藥物和疫苗的反應可能不同，因此，在不同種族中測試疫苗很重要。

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輝瑞在上周一則指，已招募了20,006名志願者。而在上周五，已有6,000名志願者接種第二劑疫苗。

完成大規模人體試驗的對於確定疫苗安全性十分重要，故此盡快最快找到足夠志願者作測試亦很重要。

因為藥廠必須在志願者初次注射疫苗後的3至4個星期，才可為其接種第二劑疫苗，以開始衡量疫苗是否能有效。

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責任編輯：林嘉莉

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