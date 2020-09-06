【神秘種子】Amazon禁外國賣家售種子至美國

▲ 近數月世界各地出現疑似由中國寄出的神秘種子郵包。(圖片來源:法新社、Twitter)

過去數月世界各地數千個家庭收到疑似來自中國的可疑種子郵包後，電商平台Amazon宣布禁止外國賣家向美國通過網絡銷售種子，Amazon表示，美國官員認為神秘種子對農業安全構成潛在威脅。新政策已於9月3日實施，當天起海外賣家的相關產品需要下架。

據《華爾街日報》報道，Amazon日前通知海外賣家新政策，並更新政策規定，禁令亦包括植物、植物產品。Amazon另外亦表示，今後只允許總部位於美國的賣家向美國售賣種子，不遵守準則的賣家會受到懲罰。

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據報道，美國多個州份都有家庭收到來源不明的種子郵包，加拿大、英國亦有同樣情況。美國農業部指出，已接到近2萬宗報告，收集約9千個郵包，至今已評估了2500個的風險。當中，已經確定了幾種有害雜草的種子、亦在種子中發現植物性疾病與農業害蟲。該部門認為已有結果暫未引發重大關注，但擔心當中的種子或會威脅農業。

現時仍未知道神秘種子發送的目的，美國當局曾表示事件或涉及「刷評騙局」（brushing），即賣家寄出一些物品，然後假藉收件人姓名發布假的評論。而中國外交部發言人汪文斌曾回應事件指，植物種子屬於萬國郵聯禁限寄規定的範圍。中國郵政嚴格執行萬國郵聯的禁限規定，嚴禁收寄種子類的物品。

責任編輯: 周俊霖