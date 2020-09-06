30%青年想置業或租樓 怨樓價太高難組織家庭

香港樓價持續高企，令港人難以置業，年輕的「職場新鮮人」更與「上車」有一大段距離，令年輕人不敢奢想組織家庭。

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最近有機構進行「青年租置房屋困難問卷調查」，顯示有近30%青年因為想結婚而考慮自置或租住物業，但當中的97.8%及99%認為租樓及買樓困難，難以組織家庭。

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至於租樓與買樓之間，77%受訪者選擇自置物業，另外23%則會選擇租住物業。租金預算方面，95%青年人指每月可負擔租金上限低於1.5萬元，超過75%人表示不想長期處於因供樓產生的債務狀態，超過70%表示難以支付買樓首期，亦有近五成人認爲租屋比供樓自由。

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責任編輯：翁嘉陽