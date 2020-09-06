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【俄羅斯疫苗】醫生教師優先獲疫苗 工會籲抵制

環球社會熱點 16:49 2020/09/06

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俄羅斯疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）未完成完整試驗便註冊，引起各國憂慮。俄羅斯優先為醫生和教師提供疫苗，但他們大多不相信疫苗是安全、有效的。教師工會促請成員抵制未證實安全的疫苗。

俄羅斯因疫情嚴重，3月起停課，9月1日正式復課。美國有線電視新聞網（CNN）報道，幾乎沒有教師接種疫苗。

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世衛料明年中才可廣泛接種新冠疫苗 現無疫苗達標：【下一頁】

教師工會 Uchitel表示，由於未證實疫苗安全、有效，呼籲教師不要接種，並指除非完成完整的臨床試驗，否則不應強制接種疫苗。

工會成員之一、在莫斯科擔任老師的瓦爾拉莫夫（Yuri Varlamov）表明，他不想接種「史普尼克5號」疫苗，因不相信該疫苗是安全的。他透露，在某些學校和地區，官員已討論年底強制接種疫苗的安排。

多間藥廠確保安全新冠疫苗為先 不趕在美國大選前推出：【下一頁】

Uchitel聯合主席巴魯耶娃（Marina Balouyeva）指出，雖然當局目前承諾，前線工作人員接種疫苗屬自願性質，但擔心將來政策或實際運作的情況有變。她續稱，作為「預防措施」，工會發起了反對強制教師接種疫苗的聯署。

巴魯耶娃對該國的疫持審慎態度，她解釋，其一，國產疫苗的質量要比外國疫苗差；其二，該疫苗快速及匆忙研發及生產的，已經引起了民眾關注其安全性。

巴魯耶娃補充，尚未收到老師對強制接種疫苗的投訴，但根據以前的經驗，老師會被逼接種其他疫苗，如流感疫苗。

白宮疫苗顧問：11月前疫苗面世極不可能：【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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